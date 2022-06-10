На проект реставрации памятника Салавату Юлаеву город потратит до 15,4 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы объявило конкурс на отбор подрядчика для проектирования реставрации главного памятника города.
ufacity.info
Конкурс пройдет пятого июля, стартовая стоимость контракта – 15,4 млн рублей.
Исполнитель должен завершить работы до шестого марта 2023 года. Нужно продумать не только реставрацию самой скульптуры с сохранением ее внешнего облика, но и систему отведения талых и дождевых вод с территории вокруг него, пешеходные маршруты, укрепление грунтов под ним.
10-метровый памятник Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году, с 1974 года признан объектом культурного наследия федерального значения и поставлен под государственную охрану.
Один из главных символов города, крупнейшая конная скульптура в Восточной Европе нуждается в срочном ремонте: значительная его часть поражена коррозией, постамент просел, необходимо укрепление кургана.
Сама скульптура выполнена из чугуна, что усложняет реставрацию. На состояние горы под ним влияют не только природные факторы, но и расположенный по соседству фонтан: его система водоотведения воздействует на состояние склона.
Комментарии (0)