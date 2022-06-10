На проект реставрации памятника Салавату Юлаеву город потратит до 15,4 млн рублей

Конкурс пройдет пятого июля, стартовая стоимость контракта – 15,4 млн рублей.

Исполнитель должен завершить работы до шестого марта 2023 года. Нужно продумать не только реставрацию самой скульптуры с сохранением ее внешнего облика, но и систему отведения талых и дождевых вод с территории вокруг него, пешеходные маршруты, укрепление грунтов под ним.

10-метровый памятник Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году, с 1974 года признан объектом культурного наследия федерального значения и поставлен под государственную охрану.

Один из главных символов города, крупнейшая конная скульптура в Восточной Европе нуждается в срочном ремонте: значительная его часть поражена коррозией, постамент просел, необходимо укрепление кургана.

Сама скульптура выполнена из чугуна, что усложняет реставрацию. На состояние горы под ним влияют не только природные факторы, но и расположенный по соседству фонтан: его система водоотведения воздействует на состояние склона.