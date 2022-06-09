Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Менеджер отдела продаж в ООО «Стандарт» (продажа оборудования). Предлагаемая зарплата – 150 тыс. рублей в месяц.

2. Программист «1С» в «Офисмаг» (товары для офиса и школы). Предлагаемая зарплата – 130-150 тыс. рублей в месяц.

3. Инженер АСУТП в НИИ «Транснефть». Предлагаемая зарплата – 120-130 тыс. рублей в месяц.

4. Менеджер по продажам B2B в «ПТ-Групп» (рекрутинговое агентство). Предлагаемая зарплата – от 105 тыс. рублей в месяц.

5. Специалист технической поддержки «1С» в «ОТК» (кадровое агентство). Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 120-200 тыс. рублей в месяц (программист «1С»), в Казани – от 120 тыс. рублей в месяц (программист «1С»), в Москве – от 500 тыс. рублей в месяц (операционный директор).