В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 27 мая по 3 июня 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (5,5%), баранина (4%) и печенье (3,1%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на муку (2,4%), мясные детские консервы (2,3%) и сосиски (2%).
Цены на картофель и баранину растут высокими темпами вторую неделю подряд.
На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: огурцы (15,2%), помидоры (10,3%), свекла (4,1%) и морковь (3,7%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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