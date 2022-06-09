В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (5,5%), баранина (4%) и печенье (3,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на муку (2,4%), мясные детские консервы (2,3%) и сосиски (2%).

Цены на картофель и баранину растут высокими темпами вторую неделю подряд.

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: огурцы (15,2%), помидоры (10,3%), свекла (4,1%) и морковь (3,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.