В двух населенных пунктах Башкортостана полностью запретят продажу алкоголя

Жители сел Якутово и Якшимбетово путем голосования приняли решение ввести полный запрет на продажу алкоголя.

Совет района внес законопроект в Госсобрание республики, депутаты рассмотрят его на итоговой сессии в ближайшее время.

Спикер парламента Константин Толкачев сообщил о том, что таким образом жители надеются сократить уровень смертности и увеличить продолжительность жизни в селах.