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В двух населенных пунктах Башкортостана полностью запретят продажу алкоголя

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В последнее время все больше сел республики рассматривает вопрос введения «сухого закона», но впервые такое кардинальное решение будет вынесено на обсуждение в парламенте.

Жители сел Якутово и Якшимбетово путем голосования приняли решение ввести полный запрет на продажу алкоголя.

Совет района внес законопроект в Госсобрание республики, депутаты рассмотрят его на итоговой сессии в ближайшее время.

Спикер парламента Константин Толкачев сообщил о том, что таким образом жители надеются сократить уровень смертности и увеличить продолжительность жизни в селах.

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