Уфимский частный детсад получил грант в 3,7 млн рублей

Грант составил 3,7 млн рублей, на эти деньги были приобретены оборудование для организации режимных моментов, игровая и учебная мебель, ковровые покрытия, оборудование для обеззараживания воздуха, материалы и игрушки для развития детей в соответствии с особенностями возраста, материалы для развития творческих способностей и художественных навыков, физкультурно-спортивное оборудование для активизации двигательной активности детей, технические и мультимедийные средства.

Для работы с детьми в полном объеме приобретено программно-методическое сопровождение для реализации образовательной программы. Также за счет средств гранта руководитель детского сада и 17 педагогов прошли курсы повышения квалификации.

Это позволило создать 30 дополнительных мест для дошкольников. Всего в республике по нацпроекту с 2020 года гранты предоставлены 18 частным детским садам Уфы и Стерлитамака, было создано 650 мест.