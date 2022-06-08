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В Ленинском районе Уфы построят новые высотки, школу и детсад

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Администрация Уфы опубликовала постановление за подписью мэра Ратмира Мавлиева об утверждении проекта планировки и межевания территории недалеко от исторического центра города.

Речь идет о квартале в Ленинском районе, ограниченном улицами Красина, Султанова, Чернышевского и Леваневского.

В этом квартале, расположенном неподалеку от Исламского университета, построят жилой комплекс, состоящий из двух 25-этажек, а также паркинг на 280 мест, школу на 1100 учеников и детсад на 160 мест.

Ближайшие территории благоустроят, как ожидается, в новом квартале будет жить порядка 768 человек.

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