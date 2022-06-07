В Башкортостане за неделю выпала месячная норма осадков

Если весной и летом 2021 года в Башкортостане стояла рекордная невыносимая жара, то этим летом нам, похоже, предстоит скучать по солнцу. Башгидромет объяснил причину дождливого июня.
«Южный циклон с Каспия принес обильные грозовые дожди. В западных районах выпало от 21 до 38 мм за сутки, на метеостанции Раевка за семь часов выпало 38 мм.
На сегодняшний день 19 метеостанций из 37 зафиксировали уже выпадение месячного количества осадков, на 10 метеостанциях выпало от полутора до двух месячных норм. Седьмого-восьмого июня сильные дожди местами по республике сохранятся. На данный момент все реки республики находятся в берегах», – говорится в заявлении службы.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в обозримом будущем дожди будут каждый день при температуре до +15-22° в дневное время.
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