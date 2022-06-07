Радий Хабиров рассказал о планах по строительству медучреждений в 2022 году

«Мы продолжаем расширять сеть медучреждений, в которых жители нашей республики могут получить первичную медицинскую помощь.

Уже в ближайшее время откроем новые, капитальные ФАПы в Стерлибашевском, Зианчуринском, Аургазинском, Татышлинском районах. Здания уже достроили, установили оборудование. В процессе – получение лицензий.

Этим летом планируем сдать поликлинику в Бирске. Осенью – откроем две врачебные амбулатории в селах Дюмеево Илишевского района и Старые Туймазы Туймазинского района. Полным ходом идет строительство поликлиники в уфимском микрорайоне Затон и детской поликлиники в Баймаке.

Начали возводить два медучреждения на северо-востоке Башкортостана – это детская поликлиника с дневным стационаром в Месягутово Дуванского района и больница со станцией скорой помощи в Большеустьикинском Мечетлинского района. Сдадим их уже в следующем году.

Все объекты нужные, важные. Знаю, наши жители очень их ждут. Будем делать максимум, чтобы уложиться в установленные сроки», – написал Радий Хабиров.