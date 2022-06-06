МЧС Башкортостана: ожидаются сильные дожди, грозы, град

«07.06.2022 местами по республике Башкортостан ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с», – говорится в сообщении МЧС.

Башгидромет тем временем предупреждает о продолжении сезона дождей:

«Период дождливой погоды в республике не заканчивается. С седьмого по 10 июня Башкортостан вновь окажется под влиянием очередного “южного” циклона с Каспийского моря.

Пройдут дожди различной интенсивности, седьмого июня местами до сильных, в отдельных районах с грозами, днем возможен град. Временами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в холодной части циклона понизится ночью до +7, +12°, днем до +13, +18°, в юго-восточных районах седьмого июня до +22°».

Ветер 20 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер может ломать ветки деревьев и некоторые конструкции, идти против него трудно, находиться на улице может быть опасно.