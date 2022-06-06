В «Уфаводоканале» опровергли слухи об отключении воды в городе и опубликовали корректный график

Правильный график плановых отключений на период с 06.06.2022 по 12.06.2022

6 июня

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Мушникова – 7/3, 9/5, 13/6, 13/7, 13/8.

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 14.00:

Интернациональная – 179/3, 181/2, 181/3, 181/4.

Богдана Хмельницкого – 2, 6, 10, 14, 18, 20.

Суворова – 10.

6-15 июня

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 6 июня до 16.00 15 июня:

Тимашевская – 73, 75, 100, 102.

7 июня

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 20.00:

Кольцевая – 195, 197, 199, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 203, 203/1, 205, 205/1, 205/2, 207.

Вологодская – 27а, 27/1.

Розы Люксембург – 98.

Советский и Октябрьский районы, холодная вода, с 10.30 до 21.30:

Большая Гражданская – 2, 2/2, 22, 24, 35, 35а.

Малая Гражданская – 35/а.

Новосибирская – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21.

Верхняя Делегатская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26.

Нижняя Делегатская – 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18, 20, 22.

Саши Чекалина – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22в, 22д, 23, 25, 25д, 27, 28/1, 29, 29/2, 31, 33, 35, 37.

Бирская – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Стерлитамакская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 38, 40.

Сибирякова – 138, 142, 144, 148, 154, 156, 162, 164, 176, 180, 184, 188, 194, 196, 200, 202, 204, 206, 212, 218, 220, 222.

Крупской – 136, 136б, 136а, 138б, 138, 140, 177а, 177б, 179, 179б, 181, 181б, 189, 191.

Переулок Большевицкий – 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20.

Белебеевская – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а.

Мензелинская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Речная – 2, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 24в, 38, 40.

Златоустовская – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

Сафроновский проезд – 58.

Рихарда Зорге – 9, корп. 4, корп. 5, 11, 11/1, 11/1 к.5, 15/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6,17/7, 19/4.

Степана Халтурина – 28.

7-8 июня

Кировский и Ленинский районы, холодная и горячая вода, с 10.00 7 июня до 9.00 8 июня:

Кирова – 15, 15/1, 89.

Ленина – 31, 33, 37, 37/1, 39, 39/2, 41, 43, 47, 47/49, 51, 59, 63, 65, 65а.

Революционная – 18/1, 18/20.

Худайбердина – 28/1.

8 июня

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 19.30:

Комсомольская – 122а, 126.

9 июня

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 21.30:

Проспект Октября – 18, 18/1, 20, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 26/2, 28, 28/1.

Комсомольская – 31/1.

10 июня

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 15.00:

Индустриальное шоссе – 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131.

Сельская Богородская – 1 к.51.