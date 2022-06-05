Дожди и +15°: погода в Уфе 6-10 июня

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в обозримом будущем дожди будут каждый день, солнце будет в четверг и пятницу, температура не поднимется выше +23°.

Понедельник, 6 июня: до +23°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +13°, дождь.

Вторник, 7 июня: до +20°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +10°, временами дождь.

Среда, 8 июня: до +15°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +10°, без осадков.

Четверг, 9 июня: до +17°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +10°, без осадков.

Пятница, 10 июня: до +21°, переменная облачность, кратковременный дождь, в ночь на субботу – +11°, без осадков.