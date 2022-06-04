35-летний Нияз Фазылов назначен министром экологии Башкортостана

Нияз Фазылов стал новым министром природопользования и экологии Башкортостана.

Он родился в Стерлитамаке в 1987 году, окончил БашГУ по специальности «Экономика».

Работал техником и инженером в ОАО «Востокнефтезаводмонтаж» и ОАО «Красный пролетарий», далее был замом и начальником Управления инвестиционной деятельности Минэкономразвития, занимал руководящие должности в ООО «Октябрьское», ОАО «Корпорация развития республики Башкортостан», в различных госкомитетах, с 2018 года был первым заместителем министра природопользования и экологии.