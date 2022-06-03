В развитие Зауралья вложат более 175 млрд рублей

Стратегия предполагает социально-экономическое развитие Зауралья по шести направлениям:

1. Лучший уральский рекреационный центр

2. Устойчивое сельское хозяйство

3. Экологически чистая продукция

4. Открытая социальная инфраструктура

5. Индустриальная безопасность

6. Современный транспорт и отличная доступность

– Минэкономразвития Башкортостана уже приступило к созданию механизмов реализации стратегии.

– В 2024-2025 годах будут выделены деньги и начнет строиться инфраструктура.

– В 2026-2030 годах запланированы запуск железнодорожной ветки Сибай – Подольск – Новорудная и выход на проектную мощность Подольского рудника, туристско-рекреационных кластеров и маршрутов.

«Сегодня в проект включено строительство железнодорожной линии "Сибай – Подольск – Новорудная". Она позволит значительно нарастить грузооборот станции Сибай и вовлечь в оборот месторождения в южных районах Зауралья. Потенциальный грузооборот составит до четырех млн тонн. Соответственно, это снизит нагрузку большегрузного транспорта на автодороги. Важно также, что эта дорога сократит логистическое плечо до Казахстана на 250 км.

Для решения вопроса энергодефицита для новых предприятий мы предусмотрели новую подстанцию на 500 кВольт. Реализация этих инфраструктурных развивающих проектов обеспечит загрузку местных компаний. Создаст основу для появления современных промышленных объектов и, конечно, новых рабочих мест», – подчеркнул премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Минимальный порог инвестиций в реализацию стратегии ее разработчики оценивают в 175 млрд рублей, но, по их оценкам, общий объем вложений с учетом частных инициатив может превысить 230 млрд рублей.

Как ожидается, в 2022 году в Зауралье начнется реализация крупнейшего в республике проекта по мелиорации земель на площади до 10 тысяч гектаров. Там уже работает самое крупное в регионе овцеводческое хозяйство на 11 тыс. голов волгоградской породы.

Ключевые отрасли экономики Зауралья – добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство, туристическая и социальная сферы. Площадь Зауралья сегодня охватывает почти четверть Башкортостана (22,5%), на территории 8 муниципалитетов живут и трудятся более 310 тысяч граждан или 8,5% населения региона.