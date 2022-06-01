Гипермаркет ИКЕА в Уфе частично возобновил работу

С первого июня возобновлена работа отделов обмена и возврата. Они будут принимать товары со вторника по субботу с 12.00 до 20.00.

Также ежедневно с 8.00 до 21.00 будет работать центр поддержки клиентов.

Продажи в ИКЕА по-прежнему приостановлены на неопределенный срок. Это касается как офлайн-, так и онлайн-магазинов. Сотрудники гипермаркетов отправлены в простой с частичным сохранением заработной платы.