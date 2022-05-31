В Башкортостане отменят некоторые коронавирусные ограничения

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил отменить антиковидные ограничения в школах и детсадах республики. Документ будет подготовлен и подписан сегодня.

Такое решение было принято в связи с тем, что жители массово жалуются на запрет на проведение утренников и детских праздников.

Руководитель отделения Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная и значительного эффекта отмена этих ограничений не окажет.