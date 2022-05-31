В Башкортостане отменят некоторые коронавирусные ограничения

31 мая на совещании в правительстве республики обсудили отмену некоторых санитарно-эпидемиологических ограничений.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил отменить антиковидные ограничения в школах и детсадах республики. Документ будет подготовлен и подписан сегодня.
Такое решение было принято в связи с тем, что жители массово жалуются на запрет на проведение утренников и детских праздников.
Руководитель отделения Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная и значительного эффекта отмена этих ограничений не окажет.
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