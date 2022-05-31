Радий Хабиров перечислил главные мероприятия июня и июля в Башкортостане

«У нас июнь будет очень насыщенный. Второго, третьего и четвертого – форум "Зауралье", там мы подпишем ряд серьезных соглашений с крупными партнерами, к этому готовиться надо.

Также за всеми муниципалитетами закреплены сабантуи. В этом году сабантуи давайте проведем. И чтобы все прошло хорошо и было качественно организовано. Потому что эта беготня, которая была в период коронавируса, не давала людям отдохнуть.

Девятого июня у нас большое мероприятия по линии Академии наук РФ, к нему тоже нужно готовиться. И тогда же мы открываем музей Шульган-таш.

Кроме того, будет ряд вопросов, связанных с оказанием дальнейшей поддержки Луганской народной республике, поэтому подчеркиваю, коллеги, весь июнь мы в повышенном режиме работаем», – сказал Радий Хабиров.