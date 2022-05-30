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Мэр Стерлитамака может получить штраф за несоблюдение масочного режима

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Ранее глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов опубликовал в соцсетях фото, на которых он на мероприятии стоит без маски.

vk.com/r.f.gazizov

Активист Дамир Гарифуллин попытался привлечь внимание управления МВД к этому факту, но там в возбуждении административного дела в отношении мэра отказали, заявив, что на здание администрации города масочный режим не распространяется, так как это не место массового пребывания людей.

Теперь Гарифуллин пытается обжаловать решение МВД в суде. Юристы утверждают, что мэрия по закону не является режимным учреждением, а значит, масочный режим должен был соблюдаться там наравне со всеми местами скопления людей.

Если суд удовлетворит жалобу активиста, мэру Газизову как должностному лицу грозит штраф до 50 тыс. рублей.

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