Мэр Стерлитамака может получить штраф за несоблюдение масочного режима

Ранее глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов опубликовал в соцсетях фото, на которых он на мероприятии стоит без маски.
vk.com/r.f.gazizov
Активист Дамир Гарифуллин попытался привлечь внимание управления МВД к этому факту, но там в возбуждении административного дела в отношении мэра отказали, заявив, что на здание администрации города масочный режим не распространяется, так как это не место массового пребывания людей.
Теперь Гарифуллин пытается обжаловать решение МВД в суде. Юристы утверждают, что мэрия по закону не является режимным учреждением, а значит, масочный режим должен был соблюдаться там наравне со всеми местами скопления людей.
Если суд удовлетворит жалобу активиста, мэру Газизову как должностному лицу грозит штраф до 50 тыс. рублей.
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