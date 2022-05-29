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В Уфе отключат воду в трех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 30 мая по пятое июня 2022 года.

30 мая

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Первомайская – 88/1, 90/1, 92/1, 93, 95, 96, 98, 100.

Интернациональная – 127/1, 129/1, 129/2.

Машиностроителей – 11.

31 мая – 1 июня

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 31 мая до 7.00 1 июня:

Кольцевая – 25, 27, 27а, 31, 33, 33а.

Первомайская – 3, 4, 5, 5б, 7, 9, 9а.

1 июня

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Султанова – 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18.

Аральская – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Свердлова – 35.

Коммунистическая – 6, 8, 8б.

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