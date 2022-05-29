В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 30 мая по пятое июня 2022 года.
30 мая
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Первомайская – 88/1, 90/1, 92/1, 93, 95, 96, 98, 100.
Интернациональная – 127/1, 129/1, 129/2.
Машиностроителей – 11.
31 мая – 1 июня
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 31 мая до 7.00 1 июня:
Кольцевая – 25, 27, 27а, 31, 33, 33а.
Первомайская – 3, 4, 5, 5б, 7, 9, 9а.
1 июня
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Султанова – 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18.
Аральская – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Свердлова – 35.
Коммунистическая – 6, 8, 8б.
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