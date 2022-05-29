В Уфе начали сносить недостроенный торговый центр на Комсомольской

Тогда стройку передали организации «Космоцентр», которая также вскоре была признана банкротом. В итоге остов торгового центра, простояв более 10 лет, стал непригоден, так что теперь речь идет уже не о достройке, а о сносе и расчистке территории, которые без инвесторов обойдутся городу в очень большую сумму.

Новый проект взяла на себя компания «СтройТЭК», 28 мая 2022 года на площадку вновь заехала техника и начался демонтаж каркаса здания.

«Мы очень ждали этого дня и активно работали с администрацией Уфы. Основной задачей на этапе подготовки было найти правильный концепт, создать полный антоним тому, что есть сейчас, и чтобы это была локация красивая, удобная и интересная для горожан. И сегодня тот самый знаменательный шаг к новому. Сроки у нас сжатые – мы готовимся сдать новый объект к 450-летнему юбилею Уфы, поэтому работы будут вестись в две-три смены. Демонтаж объекта незавершенного строительства займет четыре-пять месяцев», – пояснила исполнительный директор компании «СтройТЭК» Ольга Шаммасова.

Заместитель главы Администрации Уфы Кирилла Чистяков сообщил о том, что в новом здании расположится поликлиника.

«Мы организовали сбор предложений горожан, и одно из пожеланий жителей было – рассмотреть возможность организации здесь поликлиники. Договорились с инвестором, что проект должен обязательно содержать объект здравоохранения. В проект включено создание государственной поликлиники, работаем над этим вопросом совместно с республикой. В целом это будет новый многофункциональный комплекс, который включает в себя жилую застройку, паркинг, общественные пространства, социальные объекты», – рассказал он.