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На Белой в Уфе открыли речную навигацию

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Глава Башкортостана Радий Хабиров 28 мая на фестивале сплавных средств «Белая река» объявил о возобновлении речной навигации.

vk.com/radiyhabirov

«Сегодня на Белой открыли речную навигацию. Всех поздравляю с этим событием и с началом лета.

Для Уфы всегда имело большое значение, что по красавице-Агидели ходили белоснежные корабли. Мы провели большую работу и спустя долгие годы возвращаем себе водный путь к пяти морям. За это – огромное спасибо администрации Камского бассейна внутренних водных путей и ее руководителю Сергею Николаевичу Сергееву. Глубина Белой снова позволяет крупным судам из других регионов заходить к нам.

Уверен, это даст большой толчок нашей экономике. Моей мечтой было, чтобы уфимцы и гости города могли свободно кататься по Белой и наслаждаться видами и нашей природой. Теперь это стало возможным. Дальше – планируем развивать грузоперевозки по воде, возродить в республике судоремонтный завод, судоходство, речной флот. Мы упорные. И последовательно, шаг за шагом все это воплотим в жизнь», – написал Радий Хабиров.

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