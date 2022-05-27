На проектирование СИЗО, который расположится недалеко от Уфы, потратят 176 млн рублей

Новый следственный изолятор расположится в Иглинском районе, начальная цена лота составляет 176,2 млн рублей.

Деньги поступят из федерального бюджета. Зданию общей площадью порядка 53,3 тыс. квадратных метров расположится на участке площадью почти 174 квадратных метров.

Помимо собственно изоляторов, в нем будет медицинский корпус со стационаром на 20 коек и туберкулезной зоной на 50 коек, а также гараж, карантинные камеры, карцеры, комната обыска и так далее.