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В Уфе в «День 1000 велосипедистов» перекроют несколько улиц

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Ежегодный городской фестиваль «День 1000 велосипедистов» в этом году состоится в Уфе в 11-й раз. Велопробег стартует на площади имени Ленина и пройдет по центральным улицам города.

Фото: Сергей Поздеев

На время проведения фестиваля на ряде улиц Уфы в воскресенье, 29 мая, будет ограничено движение транспорта.

С 9.00 до 12.00 будет закрыт проспект Октября от Северного проезда до улицы 50 лет Октября и далее по маршруту: 50 лет Октября от проспекта Октября до Цюрупы, Цюрупы от 50 лет Октября до Пушкина, Пушкина от Цюрупы до Мажита Гафури и Мажита Гафури от Пушкина до Заки Валиди.

Участок проспекта Октября от Северного проезда до Южного проезда будет перекрыт с 9.00 до 11.30.

Также с 18.00 28 мая до 20.00 часов 29 мая будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау».

На время действия ограничений на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

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