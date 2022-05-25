В Уфе до 15 июля будут перекрывать центральные улицы города

С 9.00 25 мая до 21.00 20 июня будет перекрыта вся проезжая часть Коммунистической от пересечения с Хисматуллина до Дорофеева.

С 25 мая до пятого июня перекрыли четыре из шести полос Чернышевского возле жилого дома №110.

С 20 июня до 15 июля перекроют движение на пересечении Коммунистической и Дорофеева, на всю ширину Дорофеева с частичным перекрытием Коммунистической (две полосы из четырех).