В Уфе в день Последнего звонка запретят продажу алкоголя и перекроют несколько улиц

В связи с проведением мероприятия будет ограничено движение транспорта:

– с 11.00 до 16.00 будут закрыты улицы Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди (на участке от Аксакова до Гафури) и Гафури (от Пятигорской до Пушкина);

– с полуночи 24 мая до 16.00 25 мая будет закрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау», а также парковки возле амфитеатра.

На время действия ограничений на указанных участках изменится схема движения общественного транспорта.

Продажа алкоголя 25 мая будет запрещена во всей республике. Запрет коснется только магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.