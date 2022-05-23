Коммунальные службы Уфы в 2022 году обновят более 15% автопарка

«Еще две комбинированные дорожные машины на базе "ГАЗон Next" передали в МБУ "Горзеленхоз".

Они будут обслуживать парки и скверы: летом для мойки тротуаров, полива цветов, зимой – для противогололедной обработки пешеходных зон.

В комментариях писали, что это "капля в море". Замечу, что из таких "капель" и получается "море". Всего в этом году мы закупаем 88 единиц коммунальной техники – это обновление более чем на 15% имеющегося автопарка», – написал в соцсетях Ратмир Мавлиев.