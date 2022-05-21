В Уфе начали строить Дворец спортивной борьбы

Дворец спортивной борьбы площадью 29 квадратных километров расположится в микрорайоне Глумилино Октябрьского района. Стоимость проекта в 2020 году оценивалась в 3,58 миллиарда рублей.

В этом году строители наконец-то приступили к работе. Дворец планируют сдать в марте 2024 года.

«Это мой третий подход к реализации моей мечты – строительству Дворца борьбы. Первый был в 2006 году, когда я работал главой администрации Муртазы Губайдулловича.

Тогда мы нашли место для его строительства и подготовили техзадание. Но в связи с моим переездом в Москву тогда проект не состоялся. Второй был, уже когда я работал главой Красногорска. Там я тоже нашел отличный участок земли для дворца и даже начал проектирование. Но в связи с переездом, на этот раз в Уфу, проект тоже не состоялся.

А третий подход – мы наконец-то начали строить. Дай Бог нам всем удачи и сил, и тысячи мальчишек и девчонок получат замечательные условия для занятий спортом», – написал в соцсетях Радий Хабиров.