Ратмир Мавлиев показал, как Уфа очищается от незаконной городской рекламы

«Избавляемся от "визуального шума" на улицах любимой Уфы. Если в 2021 году всего демонтировали 165 незаконных рекламных конструкций, то за четыре месяца этого года в городе убрали 72 таких объекта. Работу по улучшению внешнего облика города продолжаем», – написал Ратмир Мавлиев.

Ранее в правительстве сообщили о том, что к 2024 году улицы оформят по единому дизайн-коду.

Дизайн-код – это перечень стандартов требований к оформлению фасадов зданий, вывесок, витрин магазинов, рекламы, информационных табличек и так далее.

Как ожидается, в едином стиле будут оформлены все элементы в центре Уфы и на въезде, а также на площадках, где пройдет празднование 450-летия города.

Сообщить о незаконной рекламе можно в отдел инспекции МКУ Управление наружной рекламы и информации по телефону 8 (347) 264-19-41 или отправить сообщение на электронную почту mbu.greklama@mail.ru