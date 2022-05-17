Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Уфе

Сервис SuperJob проанализировал 100 000 вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на май 2022 года.
Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:
1. Программист «1С» в Nvtech (разработка ПО). Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.
2. Руководитель проекта в компанию, которая занимается производством и продажей бутилированной воды. Предлагаемая зарплата – 70-100 тыс. рублей в месяц.
3. Инженер-сметчик ПТО в «МобилБетон» (производство и реализация бетона). Предлагаемая зарплата – 70-75 тыс. рублей в месяц.
4. Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ в ГК «БИТ» (нефтегазовая, строительная, нефтехимическая промышленность). Предлагаемая зарплата – 65-70,5 тыс. рублей в месяц.
5. Менеджер по продажам в компанию «Дельта» (охранные услуги). Предлагаемая зарплата – от 60 тыс. рублей в месяц.
Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 108 тыс. рублей в месяц (электросварщик НАКС), в Казани – от 130 тыс. рублей в месяц (программист «1С»), в Москве – 450-500 тыс. рублей в месяц (директор по информационным технологиям).
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