Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Программист «1С» в Nvtech (разработка ПО). Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

2. Руководитель проекта в компанию, которая занимается производством и продажей бутилированной воды. Предлагаемая зарплата – 70-100 тыс. рублей в месяц.

3. Инженер-сметчик ПТО в «МобилБетон» (производство и реализация бетона). Предлагаемая зарплата – 70-75 тыс. рублей в месяц.

4. Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ в ГК «БИТ» (нефтегазовая, строительная, нефтехимическая промышленность). Предлагаемая зарплата – 65-70,5 тыс. рублей в месяц.

5. Менеджер по продажам в компанию «Дельта» (охранные услуги). Предлагаемая зарплата – от 60 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 108 тыс. рублей в месяц (электросварщик НАКС), в Казани – от 130 тыс. рублей в месяц (программист «1С»), в Москве – 450-500 тыс. рублей в месяц (директор по информационным технологиям).