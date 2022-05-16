Стало известно, какой арт-объект заменит рекламный щит у Центрального рынка

В Уфе завершился конкурс на лучшую концепцию арт-объекта на кольцевой развязке «Центрального рынка», где в скором времени расположится общественное пространство.
На конкурс по созданию лучшей концепции арт-объекта поступило 38 проектов. Из них члены жюри отобрали 29 работ.
Рассмотрев все заявки, члены жюри выделили две работы - «Тепло рук» и «Площадь Евразии». Абсолютным победителем стал проект «Тепло рук». Его автор – Илья Ищенко, представляющий автономную некоммерческую организацию «Институт городского развития» (Москва).
Описание арт-объекта «Тепло рук»:
«Сама конструкция является металлическим пространственным каркасом, собранным из труб квадратного сечения, расположенных под углом в 45 градусов, что в свою очередь также складывается в аллюзию на традиционный узор.
Третьим уровнем детализации является неравномерное расположение труб по торцевым поверхностями формы, что добавляет пластики самой конструкции на самой близкой дистанции вытянутой руки. Конструкция выполнена из стального каркаса, сформированного стальными нержавеющими трубами, формирующими общую несущую структуру.
Центральный элемент также может быть выполнен как из металла, так и из светопрозрачного материала для дальнейшего включения его в световую интерактивную подсветку».
Фото: S' Kh
В последние годы в центре кольца располагался огромный рекламный щит с четырьмя баннерами, теперь его демонтировали.
«В основе архитектурного объекта – принцип национальной идентичности. Символ двух рук трактуется как место, где встречаются Европа и Азия. Архитектура объекта основана на традиционных башкирских орнаментах. Стела, являющаяся ромбической пространственной фигурой, символизирует ценности единства, семьи и дружбы.
Небольшие элементы, собираясь вместе, символизируют подход от частного к целому, представляя, что Республика Башкортостан – многоконфессиональная и мультикультурная республика, которая объединяет людей в единое целое.
Особенностью объекта станет звуковое интервальное сопровождение со звучанием национальных музыкальных инструментов и мелодий», – говорится в объявлении пресс-службы мэрии города.
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