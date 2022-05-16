Стало известно, какой арт-объект заменит рекламный щит у Центрального рынка

Описание арт-объекта «Тепло рук»:

«Сама конструкция является металлическим пространственным каркасом, собранным из труб квадратного сечения, расположенных под углом в 45 градусов, что в свою очередь также складывается в аллюзию на традиционный узор.

Третьим уровнем детализации является неравномерное расположение труб по торцевым поверхностями формы, что добавляет пластики самой конструкции на самой близкой дистанции вытянутой руки. Конструкция выполнена из стального каркаса, сформированного стальными нержавеющими трубами, формирующими общую несущую структуру.

Центральный элемент также может быть выполнен как из металла, так и из светопрозрачного материала для дальнейшего включения его в световую интерактивную подсветку».