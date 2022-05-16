В Башкортостане подорожало детское питание

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 29 апреля по шестое мая 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали: мясные детские консервы (3,3%), фруктовые детские консервы (2,9%), сыры и сметана (по 2,1%) и хлеб (2%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яблоки (1,9%), лук, картофель (по 1,6%) и рис (1,5%).
На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели огурцы (7,7%), яйца (3,8%), шоколадные конфеты (3,7%), печенье (3,3%), вареная колбаса (2,8%), соль (2,3%) и помидоры (3,2%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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