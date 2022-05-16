В Башкортостане подорожало детское питание

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали: мясные детские консервы (3,3%), фруктовые детские консервы (2,9%), сыры и сметана (по 2,1%) и хлеб (2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яблоки (1,9%), лук, картофель (по 1,6%) и рис (1,5%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели огурцы (7,7%), яйца (3,8%), шоколадные конфеты (3,7%), печенье (3,3%), вареная колбаса (2,8%), соль (2,3%) и помидоры (3,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.