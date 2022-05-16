Радий Хабиров пригрозил чиновникам увольнением из-за срыва сроков строительства школы

«Состоялась большая, насыщенная поездка в Баймакский район. Первое, на что обратил внимание: школа в селе Старый Сибай. Коллеги, к первому сентября она должна быть сдана. Иначе я в отношении руководителей Минстроя приму кадровые решения. Это уже точно. Все, шутки кончились.

По поликлинике в Баймаке понимание есть, неплохо строят, один этаж остался, тоже надо до конца года завершить», – сказал Радий Хабиров, попросив доставить еще одну школу в список претендентов на капремонт.

Ранее глава республики в соцсетях писал о том, что со школой в Старом Сибае сложилась «непростая история»: подвели подрядчики. Подробностей, однако, он раскрывать не стал.