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Радий Хабиров пригрозил чиновникам увольнением из-за срыва сроков строительства школы

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16 мая на совещании в правительстве глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал свою поездку с делегацией в Баймакский район.

«Состоялась большая, насыщенная поездка в Баймакский район. Первое, на что обратил внимание: школа в селе Старый Сибай. Коллеги, к первому сентября она должна быть сдана. Иначе я в отношении руководителей Минстроя приму кадровые решения. Это уже точно. Все, шутки кончились.

По поликлинике в Баймаке понимание есть, неплохо строят, один этаж остался, тоже надо до конца года завершить», – сказал Радий Хабиров, попросив доставить еще одну школу в список претендентов на капремонт.

Ранее глава республики в соцсетях писал о том, что со школой в Старом Сибае сложилась «непростая история»: подвели подрядчики. Подробностей, однако, он раскрывать не стал.

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