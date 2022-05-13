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«Арт-Квадрат» празднует день рождения

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Самому модному пространству Уфы исполняется пять лет. 14 мая территория городского центра превратится в гигантскую интерактивную площадку: здесь будут проходить арт-перфомансы, хендмейд-ярмарка, танцевальный фест, джазовый джем и представление от уличных театров.

В 13:00 на второй сцене состоится открытая дискуссия о паблик-арте и его перспективах в Уфе с художниками, архитекторами, кураторами музеев и лидерами неформальных сообществ. Если хотите принять участие, не забудьте зарегистрироваться.

В 16:00 на площади выступит Национальный симфонический оркестр РБ. Ближе к вечеру музыкальная программа станет более неформальной: Obrazkobra, Люди в черном, Pizza. Вечер закроет диджей-сет от Габбы.

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