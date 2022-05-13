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В Уфу прибыла новая партия коммунальной техники

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях сообщил о поставках в город новой коммунальной техники.

vk.com/ratmir.mavliev

«Продолжаем передачу новой коммунальной техники. Сегодня 23 трактора МТЗ-82 "Беларус" и 8 вакуумно-уборочных машин передали муниципальным учреждениям.

Ожидаем поставку еще 32 единиц техники – мини-погрузчиков, комбинированных дорожных машин.

"В городе будет порядок и чистота!" – сказала бабушка, проходившая рядом и с интересом наблюдавшая процесс передачи техники. А мы не можем подвести жителей! Поэтому желаю нашим коммунальным службам бесперебойной и безаварийной работы!» – написал Ратмир Мавлиев.

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