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В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

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Региональный Минторг напоминает о том, что в дна проведения мероприятий, посвященных празднику последнего звонка, розничная продажа алкоголя будет запрещена.

Выпускники девятого класса в этом году празднуют последний звонок 18 мая, выпускники 11 класса – 25 мая.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

За нарушения предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц с возможной конфискацией продукции.

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