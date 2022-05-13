В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

Выпускники девятого класса в этом году празднуют последний звонок 18 мая, выпускники 11 класса – 25 мая.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

За нарушения предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц с возможной конфискацией продукции.