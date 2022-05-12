В Уфе назначен новый глава Калининского района

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что с седьмого мая Калининский район возглавляет Михаил Замурагин.

55-летний Михаил Замурагин родился в Илишевском районе Башкортостана, с 1991 года работал на различных должностях на «УМПО».

«Михаил Замурагин имеет хороший управленческий и административно-хозяйственный опыт. Калининский район особенный, промышленный, здесь прекрасные жители. Задач много, работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое главное, активного диалога и эффективного взаимодействия с жителями района», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях.