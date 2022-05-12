В Уфе назначен новый глава Калининского района

Бывший глава Калининского района Сергей Кожевников в начале апреля 2022 года был назначен первым вице-мэром Уфы. Теперь он курирует вопросы ЖКХ и благоустройства.
vk.com/ratmir.mavliev
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что с седьмого мая Калининский район возглавляет Михаил Замурагин.
55-летний Михаил Замурагин родился в Илишевском районе Башкортостана, с 1991 года работал на различных должностях на «УМПО».
«Михаил Замурагин имеет хороший управленческий и административно-хозяйственный опыт. Калининский район особенный, промышленный, здесь прекрасные жители. Задач много, работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое главное, активного диалога и эффективного взаимодействия с жителями района», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях.
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