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В Уфе назначен новый глава Калининского района

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Бывший глава Калининского района Сергей Кожевников в начале апреля 2022 года был назначен первым вице-мэром Уфы. Теперь он курирует вопросы ЖКХ и благоустройства.

vk.com/ratmir.mavliev

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что с седьмого мая Калининский район возглавляет Михаил Замурагин.

55-летний Михаил Замурагин родился в Илишевском районе Башкортостана, с 1991 года работал на различных должностях на «УМПО».

«Михаил Замурагин имеет хороший управленческий и административно-хозяйственный опыт. Калининский район особенный, промышленный, здесь прекрасные жители. Задач много, работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое главное, активного диалога и эффективного взаимодействия с жителями района», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях.

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