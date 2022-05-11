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Стало известно, когда в Башкортостане начнут массово отключать горячую воду

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Поставщик тепла ООО «БашРТС» сообщает о том, что с завершением отопительного сезона традиционно приступает к летней ремонтной кампании.

Для выявления потенциально слабых мест на трубопроводах одним из первых мероприятий проводятся гидравлические испытания теплосетей, при которых необходимо отключить подачу горячей воды.

В ходе проведения испытаний давление в сетях повышается на четверть от норматива – такое отклонение позволяет зафиксировать места потенциальных протечек.

После этого данные участки труб ремонтируются и испытания проводят снова.

Даты начала проведения гидравлических испытаний в городах присутствия ООО «БашРТС»:

– с 11 мая – в городах Сибай, Салават;

– с 16 мая – в городах Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Нефтекамск;

– с 23 мая – в городах Агидель, Благовещенск.

Узнать точную дату отключения воды в вашем доме можно на сайте компании. Там нужно выбрать город и район и скачать файл с графиком.

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