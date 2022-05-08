В Уфе открылась выставка военной техники и ретро-автомобилей

В рамках празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром (остановка «Горсовет») открылась выставка статического показа военной техники и ретро-автомобилей частных коллекций.

Всего представлено 29 единиц техники. Выставка продлится до завершения праздничных мероприятий девятого мая. Также в День Победы на площадке будет работать полевая кухня.

В этом году праздничные салюты состоятся в 22.00 возле амфитеатра конгресс-холла «Торатау» и в 23.00 на площади имени В.И. Ленина. Чтобы жители могли добраться домой после мероприятий, в городе продлена работа общественного транспорта.