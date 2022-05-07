В Уфе перекроют исторический центр города

Администрация Уфы сообщает о том, что восьмого и девятого мая в связи с проведением церемонии закладки гильзы и капсул с землей в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.
График перекрытий проезжей части улиц
Восьмое мая, с 10.00 до 14.00:
– по Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции);
– по Цюрупы (от Заки Валиди до Пушкина);
– по Пушкина (от Цюрупы до Ленина).
Девятое мая, с 13.00 до 16.00:
– по Заки Валиди (от Новомостовой до Советской);
– по Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции);
– по Цюрупы (от Заки Валиди до Октябрьской Революции);
– по Пушкина (от Цюрупы до Ленина).
На время действия ограничения на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.
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