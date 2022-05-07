В Уфе перекроют исторический центр города

График перекрытий проезжей части улиц

Восьмое мая, с 10.00 до 14.00:

– по Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции);

– по Цюрупы (от Заки Валиди до Пушкина);

– по Пушкина (от Цюрупы до Ленина).

Девятое мая, с 13.00 до 16.00:

– по Заки Валиди (от Новомостовой до Советской);

– по Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции);

– по Цюрупы (от Заки Валиди до Октябрьской Революции);

– по Пушкина (от Цюрупы до Ленина).

На время действия ограничения на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.