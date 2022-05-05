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В Уфе 7 и 8 мая будут перекрывать несколько улиц

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Администрация Уфы сообщает об ограничении движения транспорта на время проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

ufacity.info

ufacity.info

Ограничения будут действовать седьмого и восьмого мая:

– с 09.30 до 12.00 будет перекрываться улица Ахметова от улицы Волжской до дома №12 по улице Ахметова;

– с 17.00 седьмого мая до 17.00 часов восьмого мая будет перекрыта дорога, проходящая вдоль парка имени Равиля Бикбаева – от дома №38 по улице Софьи Перовской до улицы Зайнаб Биишевой.

Также ранее мы писали о том, что в День Победы девятого мая во время проведения торжественного прохождения и акции «Бессмертный полк» будет ограничено движение транспорта с 8.00 до 14.00:

– по проспекту Октября от улицы Города Галле до Кольской;

– Северный проезд от проспекта Октября до улицы Российской;

– Южный проезд от проспекта Октября до улицы Комсомольской;

– Улица Новогорная от Южного проезда до Северного проезда.

На время действия ограничений изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

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