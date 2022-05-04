В Уфе высадили «Аллею ветеранов»

Сегодня, четвертого июня, в сквере Памяти по улице Зеленой (микрорайон Шакша) состоялась посадка «Аллеи ветеранов», состоящей из 24 яблонь.

«День посадки деревьев – это своеобразный праздник, который отмечается в ряде стран мира. Люди сажают деревья, стараясь украсить и озеленить нашу планету. Сегодня мы тоже внесли посильный вклад в озеленение Калининского района. Символично, что в преддверии самого главного праздника нашей страны – Дня Победы – мы вместе с кадетами, учениками школ посадили деревья "Аллею ветеранов" в память о героях-освободителях», – поделились организаторы мероприятия.

Акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.