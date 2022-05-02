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В Уфе 5, 7 и 9 мая будут перекрывать движение транспорта на нескольких улицах

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Администрация Уфы сообщает о перекрытии улиц на время проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

ufacity.info

ufacity.info

Для проведения репетиций торжественного прохождения военнослужащих пятого и седьмого мая с 18.00 до 21.30 будет ограничено движение транспорта по проспекту Октября от Северного проезда до Южного проезда и Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной.

Также в День Победы девятого мая во время проведения торжественного прохождения и акции «Бессмертный полк» будет ограничено движение транспорта с 8.00 до 14.00:

– по проспекту Октября от улицы Города Галле до Кольской;

– Северный проезд от проспекта Октября до улицы Российской;

– Южный проезд от проспекта Октября до улицы Комсомольской;

– Улица Новогорная от Южного проезда до Северного проезда.

На время действия ограничений изменится схема движения маршрутов общественного транспорта (на схемах выше).

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