В Уфе на проспекте Салавата Юлаева начали укладывать асфальт

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях рассказал о том, как проходят работы на проспекте Салавата Юлаева, который частично перекрыли с 25 апреля, по первое октября 2022 года.
vk.com/ratmir.mavliev
«У дорожных строителей нет выходных.
Сегодня начали укладывать асфальт на самой оживленной трассе города – проспекте Салавата Юлаева на участке от путепровода на ул. Заки Валиди до путепровода по ул. Мингажева.
Чтобы автомобилисты не стояли в огромных пробках, сегодня и завтра дорожники работают в направлении въезда в город, второго и третьего мая – выезда из города. Завершим работы нанесением разметки из термопластика.
Также приступили к асфальтированию аварийного участка улицы Авроры. Ранее здесь неоднократно проявлялись карстовые провалы. Месяц назад сделали геологические изыскания, по результатам которых выполнили выемку непригодного грунта. Засыпали области и пустоты песчано- гравийной смесью. После выходных уложим финишный слой асфальта и в полном объеме снимем ограничения движения на этом участке дороги», – написал Мавлиев.
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