В Уфе на проспекте Салавата Юлаева начали укладывать асфальт

«У дорожных строителей нет выходных.

Сегодня начали укладывать асфальт на самой оживленной трассе города – проспекте Салавата Юлаева на участке от путепровода на ул. Заки Валиди до путепровода по ул. Мингажева.

Чтобы автомобилисты не стояли в огромных пробках, сегодня и завтра дорожники работают в направлении въезда в город, второго и третьего мая – выезда из города. Завершим работы нанесением разметки из термопластика.

Также приступили к асфальтированию аварийного участка улицы Авроры. Ранее здесь неоднократно проявлялись карстовые провалы. Месяц назад сделали геологические изыскания, по результатам которых выполнили выемку непригодного грунта. Засыпали области и пустоты песчано- гравийной смесью. После выходных уложим финишный слой асфальта и в полном объеме снимем ограничения движения на этом участке дороги», – написал Мавлиев.