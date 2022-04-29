В больницы Башкортостана поступила партия новых автомобилей

«22 новых автомобиля мы передали сегодня нашим больницам. Два из них останутся в Уфе, остальные отправятся по Башкортостану. Закупили их на средства из федерального и республиканского бюджетов.

Это автомобили отечественной сборки, на базе Lada Largus – современные, комфортные и, что очень важно, оснащенные всем необходимым для перевозки маломобильных пациентов, людей на инвалидных колясках. В них есть кондиционеры, нескользящее напольное покрытие, дополнительное освещение. К сожалению, иногда в районах инвалиды не имеют возможности доехать до больницы, поэтому потребность в таких машинах большая – порядка 250 единиц. Постараемся закрыть ее до 2024-2025 года.

Мы будем продолжать поддерживать наше здравоохранение – это одна из приоритетных задач. Здоровье людей для нас первостепенно», – сообщил в соцсетях Радий Хабиров.