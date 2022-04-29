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Запуск фонтанов и другие мероприятия на 1 мая в Уфе

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Администрация Уфы анонсировала праздничные мероприятия, которые пройдут первого мая.

vk.com/ratmir.mavliev

11.00 на площадках всех районов – акция «Зарядка победы»;

12.00, все фонтаны Уфы – фестиваль фонтанов, церемония запуска;

с 12.00, парки «Первомайский» и имени И. Якутова, сквер «Птицы» и площадь имени С. Орджоникидзе – праздничные концерты;

23.00, парки «Первомайский» и имени И. Якутова, сквер «Птицы» и площади имени С. Орджоникидзе и перед ДК «Моторостроитель» – праздничный салют.

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