Суд в Уфе обязал компанию вернуть муниципалитету земельный участок на берегу Белой

В апреле 2020 года сотрудники управления земельных и имущественных отношений администрации города предоставили в собственность одной из компаний земельный участок площадью 36 га для эксплуатации нежилого здания.
При этом размер территории превышал площадь строения в 1125 раз, что несоразмерно больше необходимой для его обслуживания.
Также часть участка размещалась в границах «красных линий» и водоохраной зоне. В результате допущенных нарушений при расчете выкупной цены участок, кадастровая стоимость которого на момент сделки составляла 1,1 млрд рублей, был продан за 56 млн рублей.
Далее компания путем махинаций с договорами изменила назначение земельного участка для многоквартирного жилищного строительства.
По итогам проверки прокуратура республики обратилась в Арбитражный суд, потребовав признать заключенные договора недействительными и вернуть участок городу.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В отношении виновных должностных лиц администрации проводится проверка, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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