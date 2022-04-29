Суд в Уфе обязал компанию вернуть муниципалитету земельный участок на берегу Белой

При этом размер территории превышал площадь строения в 1125 раз, что несоразмерно больше необходимой для его обслуживания.

Также часть участка размещалась в границах «красных линий» и водоохраной зоне. В результате допущенных нарушений при расчете выкупной цены участок, кадастровая стоимость которого на момент сделки составляла 1,1 млрд рублей, был продан за 56 млн рублей.

Далее компания путем махинаций с договорами изменила назначение земельного участка для многоквартирного жилищного строительства.

По итогам проверки прокуратура республики обратилась в Арбитражный суд, потребовав признать заключенные договора недействительными и вернуть участок городу.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В отношении виновных должностных лиц администрации проводится проверка, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.