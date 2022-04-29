В Уфе 2 и 6 мая будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам

Второго мая, в день празднования Ураза-байрам, с 5.00 до 19.00 будет ограничено движение:

– по Тукаева на участке от Цюрупы до дома №54/2 по Тукаева;

– по Комарова от дома №22 до дома №28.

В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Торжественные богослужения в Уфе пройдут в 21 мечети.

Также шестого мая состоится 73-я легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для ее проведения с 10.00 до 15.00 будут перекрыты следующие улицы:

– Комарова (от Пинского до Конституции);

– Пинского (от Комарова до Кольцевой);

– Кольцевая (нечетная сторона от Пинского до Первомайской);

– Первомайская (от Кольцевой до Комарова);

– Комарова (от Первомайской до Конституции).

На время действия этих ограничений изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта – так, как указано на схемах выше.