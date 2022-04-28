В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали: маргарин (6,4%), картофель (5,5%), огурцы (4,7%), рис (4,2%), яблоки (4,1%), масло сливочное (3,7%), свекла (3,5%) и морковь (3,4%).

Цены на свеклу растут катастрофическими темпами пятую неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на молоко и сосиски (по 2,8%), баранину (2,2%), пшено и детские фруктовые консервы (по 2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели шоколадные конфеты (4,1%), соль (4%), лук (3,8%) и помидоры (2,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.