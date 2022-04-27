18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Как будут работать в майские праздники больницы и поликлиники Башкортостана?

Поделиться:

Минздрав Башкортостана опубликовал график работы медицинских организаций в период праздничных дней 30 апреля – 10 мая.

– Первого, второго, восьмого и девятого мая – выходные дни.

– Третьего, четвертого, седьмого и 10 мая – по графику субботы: с 8.00 до 17.00, любые вызовы будут приниматься до 16.00.

Во все время выходных дней будет организовано дежурство руководящего состава Минздрава и медицинских организаций, пациенты с Covid-19 будут получать помощь круглосуточно.

Во все дни, кроме первого, второго, восьмого и девятого мая, будут выписывать лекарства и лечебное питание по рецептам как в поликлинике, так и на дому.

С третьего по седьмое, а также 10 мая можно будет привиться от Covid-19.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: