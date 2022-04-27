Как будут работать в майские праздники больницы и поликлиники Башкортостана?

– Первого, второго, восьмого и девятого мая – выходные дни.

– Третьего, четвертого, седьмого и 10 мая – по графику субботы: с 8.00 до 17.00, любые вызовы будут приниматься до 16.00.

Во все время выходных дней будет организовано дежурство руководящего состава Минздрава и медицинских организаций, пациенты с Covid-19 будут получать помощь круглосуточно.

Во все дни, кроме первого, второго, восьмого и девятого мая, будут выписывать лекарства и лечебное питание по рецептам как в поликлинике, так и на дому.

С третьего по седьмое, а также 10 мая можно будет привиться от Covid-19.