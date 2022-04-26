В Уфе завершился отопительный сезон

Отопление в Уфе начнут отключать сегодня, 26 апреля – об этом на сегодняшнем оперативном совещании в муниципалитете сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов.

Он попросил ресурсоснабжающие организации приступить к необходимым мероприятиям. При этом он отметил, что, согласно законодательству, показания приборов учета снимаются с 23 по 25 число текущего месяца.

Это значит, что в конце мая жители, у которых такие приборы установлены, получат платежный документ, в котором будет отражена сумма на отопление за несколько оставшихся дней апреля. Жители, у которых приборы учета отсутствуют, платежных документов в конце мая не получат.

Решение об окончании отопительного сезона принимает муниципалитет после того, как установится среднесуточная температура не ниже +8° в течение пяти суток подряд. В 2021 году, когда весна была теплее, отключать отопление начали в середине апреля.