В Уфе потеплеет до +23°, затем похолодает до 0°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнце будет в пятницу, осадки – только в четверг.

Понедельник, 25 апреля: до +18°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +7°, без осадков;

Вторник, 26 апреля: до +21°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +11°, без осадков;

Среда, 27 апреля: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – до +12°, дождь;

Четверг, 27 апреля: до +19°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +5°, без осадков;

Пятница, 28 апреля: до +12°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – 0°.