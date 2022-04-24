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В Уфе потеплеет до +23°, затем похолодает до 0°

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Похоже, погода ненадолго порадует уфимцев весенним теплом – лишь для того, чтобы снова вернуться к нулевой температуре. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнце будет в пятницу, осадки – только в четверг.

Понедельник, 25 апреля: до +18°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +7°, без осадков;

Вторник, 26 апреля: до +21°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +11°, без осадков;

Среда, 27 апреля: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – до +12°, дождь;

Четверг, 27 апреля: до +19°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +5°, без осадков;

Пятница, 28 апреля: до +12°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – .

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